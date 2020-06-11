"Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu"na açılan FETÖ davalarına "yetkisizlik" kararı
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"Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu"na açılan FETÖ davalarına "yetkisizlik" kararı

Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında açılan davalar, yetkisizlikle İstanbul ve Kocaeli'deki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

11.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:05

Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında açılan davalar, yetkisizlikle İstanbul ve Kocaeli'deki ağır ceza mahkemelerine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler Aykın ve Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlenerek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

"Türkiye Gerçekleri" adlı Twitter kullanıcısı Aykın hakkındaki iddianamenin gönderildiği Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da başka bir davada daha yargılanan Aykın'ın iddianamesini "yetkisizlik" kararıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, Aykın'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup s¸afaklarında tanrılas¸ması ilkelligˆimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uc¸suz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ agˆır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz darbe girişimini is¸aret edip bu giris¸imi mes¸ru ve gerekli go¨steren paylas¸ımlarda bulunduğu belirtilmişti.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkındaki iddianame ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Yaşar'ın, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gu¨len cemaatine yakın 4 isim bagˆımsız olarak sec¸ime giriyor.", "Gu¨len kes¸ke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymıs¸." ve "Fetullah Gu¨len, go¨zyas¸larını tutamadı." s¸eklinde paylas¸ımlarda bulundugˆu belirtilmişti.

Şu¨phelinin paylas¸ımlarının FETO¨ elebaşı Gülen'i magˆdur, o¨rgu¨t ile elebaşının eylemlerini de mes¸ru go¨sterme amacını taşıdığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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