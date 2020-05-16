Türkiye Gerçekleri hesabına "terör örgütü propagandası" davası
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Türkiye Gerçekleri hesabına "terör örgütü propagandası" davası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın sahibi Mesut Aykın hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

Türkiye Gerçekleri hesabına
16.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:44

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın sahibi Mesut Aykın hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı. Aykın'ın kendisine ait twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, FETÖ'nün eylemlerine kendisini takip edenleri önceden hazırladığı, bu şekilde örgütün kalkışmalarının meşru ve gerekli bir eylem olduğu izlenimi vermeyi amaçladığı tespiti yapıldı. İddianamede, Aykın hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açmaya yeterli delil elde edilmediği de belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Gerçekleri" adlı sosyal medya hesabının sahibi Mesut Aykın hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı. Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde Aykın'ın FETÖ'nün üyesi olduğuna ilişkin dava açılmasına yeterli delil elde edilemediği de belirtildi.

İddianamede Aykın'ın kendisine ait twitter hesabından 4 ve 7 Ocak 2020 tarihlerinde yapmış olduğu paylaşımların, 2016 yılının Temmuz ayından önce 15 Temmuz kalkışmasına işaret eden paylaşımları ile birlikte değerlendirilerek, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün meşru olmayan eylemlerini, 2020 Haziran ayında yeniden gerçekleştireceği ve bu durumun ülke açısında iyi olacağı şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. İddianamede bu paylaşımlarla Aykın'ın insanları bu duruma önceden hazırlamak suretiyle söz konusu kalkışmanın meşru ve gerekli bir eylem olduğunu ifade ettiği, söz konusu paylaşımların bu kapsamda aleni ve birden farklı tarihte zincirleme olarak terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğu bildirildi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 25 Haziran 2016 tarihli paylaşımında "ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız", 18 Haziran 2016 tarihinde "Hatta zincirleri devam ediyor.. TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler" şeklindeki ifadelerine yer verdiği, örgütün kalkışmasını "meşru ve gerekli gösterdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Aykın'ın FETÖ üyelerinin umut ve morallerini diri tutmak ve örgütün eylemlerini meşru göstermek amacıyla aynı twitter hesabından 7 Ocak 2020 tarihinde "HAZİRAN gelse de ısınsak", 4 Ocak 2020 tarihinde "Haziran dediğin nedir ki; Göz açıp kapayıncaya kadar gelir", yine aynı tarihte (7 Ocak 2020) "Lale devri bitti.. Çöküş devri başladı…Cumhuriyetin kurulmasına az kaldı", 4 Ocak 2020 tarihinde "Uykusuz gecelere bugünden hazırlıklı olmak lazım…" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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