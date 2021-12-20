Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı - Haberler
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Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı

Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 69 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 111 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 237 kilogram esrar, 394 kilogram metamfetamin, 48 kilogram skunk, 62 kilogram bonzai, 26 kilogram Afyon sakızı, 23 bin sentetik ecza, 551 bin ecstasy ve 3 bin captagon hapı, 91 tabanca/tüfek ve 237 bin 80 lira ele geçirildi.

Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı

Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı

Türkiye genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 69 şüpheli yakalandı

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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