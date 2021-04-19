Türkiye genelindeki denetimlerde araçla seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 901 kişiye ceza kesildi
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Türkiye genelindeki denetimlerde araçla seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 901 kişiye ceza kesildi

Türkiye genelindeki denetimlerde araçla seyir halinde cep telefonu kullanan 2 bin 901 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 2 bin 901 ve emniyet kemeri takmayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 2 bin 901 ve emniyet kemeri takmayan 2 bin 166 sürücüye cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ihbarlı özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 901 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı, 2 bin 166 sürücüye de emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi.

Toplam 12 bin 406 kural ihlalinin tespit edilerek ceza kesildiği denetimlerde 376 araç trafikten men edilirken 9 sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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