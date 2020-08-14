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Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı.

Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı
14.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:33

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, depremden bir yıl sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kapsamdaki konutların yüzde 55'ini Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem güvencesine aldı. Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 55 oldu.

Sigortalılık oranları depremi yaşamış illerde daha yüksek

Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Yakın zamandaki depremlere bakıldığında da gözle görülür bir artışa rastlanıyor. 2019 Eylül ayında Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sigortalılık oranı yüzde 63'den yüzde 67'ye artarken, Ocak 2020'de yaşanan Elazığ depreminin ardından Elazığ'daki sigortalılık oranı yüzde 35'ten yüzde 49'a ve Malatya'da sigortalılık oranı yüzde 38'den yüzde 48'e yükseldi. Elazığ depremi için toplam 31 bin hasar ihbarı gelirken, toplam 180 milyon TL ödeme yapıldı.

"Hedefimiz, ülkemizdeki tüm konutların DASK güvencesine girmesini sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, DASK'ın sigortalılık oranlarının yükselmesi için son 20 yıldır çok büyük emek verdiklerini belirterek, "17 Ağustos Marmara Depremi ve sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan bizlerin hafızalarından asla silinmeyecek. Aradan 21 yıl geçse de kayıplarımızın acısını hala en derinde hissediyoruz. Bununla birlikte depremin maddi hasarlarını ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. Hem DASK'ın yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetleri hem de Afet Sigortaları Kanunu, Zorunlu Deprem Sigortası'nın yaygınlaşmasına çok önemli katkı sağladı, bizi bu noktaya getirdi. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki tüm konutların DASK güvencesine girmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Hasar anındaki yönetim kabiliyetinin ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının da sigorta sistemine güveni artırdığını vurgulayan Güler, "Bugün DASK 25 milyar TL toplam hasar ödeme gücüne sahip. Bu, depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemiz adına çok büyük bir avantaj. Bugün Türkiye'de her iki konuttan biri sigortalı. Bizim hedefimiz ise tüm konutları depreme karşı güvence altına almak." değerlendirmesinde bulundu.

"17 Ağustos'u yaşamayan yeni bir nesil yetişti, bilinçlendirme çalışmalarını yaygınlaştırmalıyız"

Geçen 21 yılda 17 Ağustos'u yaşamayan yeni bir nesil yetiştiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"DASK olarak 20 yıldır devam eden bilinçlendirme çalışmalarımızı şimdi daha da geliştirmek ve yaygınlaştırmak zorundayız. Yeni nesillere deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini aşılamak zorundayız. Bugüne kadar 81 ile ulaşan bilinçlendirme faaliyetlerimizi 20. kuruluş yıl dönümümüz olan 2020'de daha da güçlendirerek sürdürüyoruz. Bundan sonrası için amacımız depremi ve depreme karşı alınması gereken önlemleri yeni bir acı yaşamadan anlatmak, herkesin depreme karşı finansal bir önlem olarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmasını sağlamak."

DASK, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücünü artıracak çalışmalar da yürütüyor. Afet Yönetim Projesi kapsamında olası bir depremde sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha etkin şekilde karşılayabilmek için güçlü bir bilgi teknolojisi altyapısı kuran kurum, hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiriyor. DASK, operasyonel hazırlıkların yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücünü de artırmaya devam ediyor.

COĞRAFİ BÖLGELERSİGORTALILIK ORANI (%)
AKDENİZ 47
DOĞU ANADOLU 47
EGE 53
GÜNEY DOĞU ANADOLU 43
KARADENİZ 44
MARMARA 67
İÇ ANADOLU 51
TOPLAM 55
İLLERSİGORTALILIK ORANI (%)
ADIYAMAN 46
ANKARA 60
BOLU 88
ÇANAKKALE 66
İSTANBUL 66
İZMİR 56
MANİSA 49
MUĞLA 70
SAKARYA 83
VAN 56
YALOVA 85
TEKİRDAĞ 85
KOCAELİ 67
BALIKESİR 59
BURSA 58

Kaynak: AA

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