Son dakika haberleri... Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24...

Son dakika gelişmesine göre Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24 esasına göre görevlendirilecek.