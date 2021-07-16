Son dakika haberleri... Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24...
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Son dakika haberleri... Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24...

Son dakika haberleri... Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Sadece Haberler

Son dakika gelişmesine göre Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24 esasına göre görevlendirilecek.

Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24 esasına göre görevlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Son dakika haberleri... Genelgeye göre illerde 180 günlük Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanacak, radar araçları aylık trafik kontrol programlarına uygun olarak 7/24... - Haberler
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