Türkiye genelinde yılın 8 ayında 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satıldı - Haberler
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Türkiye genelinde yılın 8 ayında 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satıldı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye genelinde yılın 8 ayında 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satıldı

Ülke genelinde Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 12 milyar 273 milyon 594 bin 446 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Ülke genelinde Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 12 milyar 273 milyon 594 bin 446 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, temmuzda 231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Ağustosta ise satışlar önceki aya göre yüzde 32,8 artarak 307 bin 980'e ulaştı.

Satış işlemlerinden ağustosta 2 milyar 51 milyon 719 bin 77 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Ülke genelinde, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 12 milyar 273 milyon 594 bin 446 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Bu satış işlemlerinden 776 bin 912'sini konut, 321 bin 896'sını arsa, 491 bin 20'sini tarla, 79 bin 756'sını iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

En çok satış işlemi yapılan il, 227 bin 253 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 123 bin 624 satışla Ankara, 85 bin 488 satışla İzmir, 67 bin 500 satışla Antalya, 64 bin 782 satışla Konya, 63 bin 453 satışla Bursa takip etti.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye genelinde yılın 8 ayında 1 milyon 802 bin 145 gayrimenkul satıldı - Haberler
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