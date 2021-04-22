Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor
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Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmiyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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