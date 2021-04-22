Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 19.00'da başlayacağını genelgeyle duyurmuştu.

Genelgeyle TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te düzenlenecekler hariç tüm il ve ilçelerde kutlamalara ilişkin esaslar da belirlenmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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