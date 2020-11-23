Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

23.11.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:57

Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama saat 05.00 itibariyle sona erdi.

-İHA-

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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