Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı 110 milyon dozu geçti.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı 110 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.15 itibarıyla 53 milyon 959 bin 758 birinci doz, 44 milyon 807 bin 667 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla birlikte toplam sayı 110 milyon 201 oldu.

Son verilere göre, Ankara'da iki doz aşılanma oranı yüzde 74'e, İstanbul'da yüzde 67,8'e, İzmir'de yüzde 76,3'e ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, Türkiye genelinde 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlatılan Kovid-19'a karşı toplumsal aşılama, yoğun şekilde yeni yaş ve meslek gruplarının randevu sistemine tanımlanmasıyla devam etti.

Aşılama şubatta 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile öğretmenlere uzanırken, martta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri, nisanda ise 55 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi. Bu süreçte öncelikli meslek gruplarının da aşılamaları yapıldı.

Haziran aşılamada dönüm noktası oldu

Türkiye, aşı tedarikinin de hızlanmasıyla haziranda toplumsal aşılama çalışmalarında en yoğun dönemine geçti. Sırasıyla 50 yaş, 40 yaş, 35 yaş, 30 yaş ile 25 yaş ve üzerindekilerin aşılaması için sistemde tanımlama yapıldı. 25 Haziran itibarıyla da 18 yaş ve üzerindekiler, randevularını alarak Kovid-19 aşılarını olmaya başladı.

Halen 12 yaş ve üzerindeki herkes Kovid-19 aşısını olabilirken, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Aşılamada yaş grubunun düşürülmesiyle uygulanan aşı miktarında da hızlı artışlar kaydedildi. Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşısı mayısta 30 milyon, haziranda ise 50 milyon dozu aştı. Türkiye, temmuzda ise toplam aşılamada 70 milyon doza ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ağustos sonu itibarıyla 90 milyonu geçmişti.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

 Sağlık Bakanlığından 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt Açıklaması

Sağlık Bakanlığından "aşıların yan etkilerinin izlenmediği" iddiasına yanıt Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Aziz Sancar Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Mehmet Topal Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 09:47:21. #1.17#