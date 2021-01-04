Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

04.01.2021 07:50 | Son Güncelleme: 04.01.2021 07:55

Otobüsten inen ve otobüse binen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar Metrobüs Cevizlibağ durağı Durakta bekleyen vatandaşlar Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde...

Otobüsten inen ve otobüse binen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar

Metrobüs Cevizlibağ durağı

Durakta bekleyen vatandaşlar Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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