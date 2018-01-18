ENGİN ÖZEKİNCİ - Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yağışlar geçen yıla göre yüzde 46 azaldı ve bu da tarımsal kuraklığa yol açtı. Onun dışında sanıldığı gibi Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok." dedi.

Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldığını, ancak geçen yıla kıyasla yüzde 3,5 arttığını belirtti.

Yağışların yine geçen yıla göre Marmara'da yüzde 2, Ege'de yüzde 22 arttığına dikkati çeken Taşpınar, şöyle devam etti:

"İç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 13, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 3,4, Karadeniz'de 6,8 ve Doğu Anadolu'da ise yüzde 9 civarında yağışlarda artış meydana geldi. Yalnızca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yağışlar geçen yıla göre yüzde 46 azaldı ve bu da tarımsal kuraklığa yol açtı. Onun dışında sanıldığı gibi Türkiye genelinde tarımsal kuraklık yok."

Taşpınar, Güneydoğu Anadolu'daki göletlerde aşırı çekilmeler yaşandığını, bölgede ekim ve kasım aylarında ekimleri yapılan hububatın yağışlardaki azalıştan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Türkiye genelinde özellikle hububatın yoğun olduğu bölgelerde yağışların zamanında düşmesi sebebiyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Taşpınar, "Bundan sonraki süreçte İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kara ihtiyacı var. Meteoroloji verilerine göre de perşembeden itibaren yoğun bir kar yağışı beklenmektedir. Yağışların düzenli gitmesi halinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır ancak geçen yıldan daha az yağış düşmesi durumunda verimde düşüş meydana gelebilir." dedi.

"Kar yağışı bekliyoruz"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış da geçen yıla göre yağışların yüzde 46 azaldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki bölgelerde beklenilen seviyede yağış alındığını ifade etti.

Çalış, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 8-10 derecelere düşerse kar yağışının olmamasından dolayı ekinler zarar görebilir. Şu an önümüzdeki tehlike bu. İnşallah kar yağışını bekliyoruz. Yani soğuk hava ekinlerin karla örtülü olduğu zaman gelirse olumsuz bir tabloyla karşılaşmayız. İnşallah bundan sonra da hava mevsim normallerinde olursa ihtiyaç duyduğumuz 20 milyon tonluk üretimi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.