Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

02.12.2020 06:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 06:25

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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