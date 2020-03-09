Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı Ülke genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Ülke genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7-8 Mart'ta Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda 22 bin 384 hız ihlali tespit edildi.

Denetimlerde 344 araç trafikten men edildi, 18 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 24 bin 171 trafik kural ihlali tespit edilerek, sorumluları hakkında işlem yapıldı. Ayrıca sürücüler, hız ihlalleri konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: AA