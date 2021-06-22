Türkiye genelinde radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi
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Türkiye genelinde radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi

Türkiye genelinde radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetiminde 15 bin 602 hız ihlali tespit edildiği bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kuralları, yasaklar ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 19-20 Haziran'da eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 15 bin 602 kişinin hız ihlali yaptığının belirlendiği ve sürücüler hakkında işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, kontrollerin süreceği kaydedildi.

Açıklamada, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında "aşırı hız"ın geldiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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