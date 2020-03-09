Türkiye genelinde okul servis araçları ve şoförleri denetlendi Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerde 200 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-6 Mart'ta ülke genelinde 31 bin 480 araç ve sürücü denetlendi. 409 sürücünün Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi.

Denetimlerde 200 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 1984 trafik kural ihlali tespit edilerek, sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA