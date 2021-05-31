Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına...

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap