Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına...
Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap