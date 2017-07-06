Türkiye Genelinde "Narko-sokak" Uygulaması

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulaması kapsamında, Mardin'de de çalışma yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 62 ekipten oluşan 271 personel ve dedektör köpek ile kent genelinde 38 noktada uygulama gerçekleştirildi.



Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesindeki uygulamada, uyuşturucu kullanmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı, 3,3 gram eroin maddesi ile 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi.



Kentte 68 iş yeri, 311 araçta arama yapıldı ve bin 307 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.



İncelemelerde "PKK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.