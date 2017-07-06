Türkiye Genelinde "Narko-sokak" Uygulaması

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulaması kapsamında Elazığ'da da polis tarafından uygulama yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı ilgili birimlerin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, 15 ekipten oluşan 45 personel ile uyuşturucu konusunda uzman dedektör köpek katıldı.



Kent merkezinde belirlenen mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulama neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan bir zanlı yakalandı.



Öte yandan kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 1 ay cezası olan bir zanlı ile konut dokunulmazlığı suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı.



Uygulama esnasında şahıslar üzerinde yapılan aramada ise 6 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.