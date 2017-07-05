Türkiye Genelinde Narko - Sokak Uygulaması

Türkiye genelindeki narkotik uygulaması kapsamında, Edirne'de de polis tarafından uygulama yapıldı.



Sabit noktalarda başlayan uygulamalar sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir halinde de uygulamayı sürdürdü.



Barutluk, Çavuşbey, Şükrüpaşa ve Nişancıpaşa mahallerinde yapılan uygulamaya 8 ekipte 68 personel katıldı.



Uygulamada özel harekat polisleri de yer aldı.



Polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi.