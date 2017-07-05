Türkiye Genelinde "Narko-sokak" Uygulaması

Türkiye Genelinde "Narko-sokak" Uygulaması

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulaması kapsamında Tekirdağ'da da polis tarafından uygulama yapıldı.

Türkiye Genelinde

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulaması kapsamında Tekirdağ'da da polis tarafından uygulama yapıldı.

Ekipler, özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ev Yavuz mahallelerinde 5 ayrı noktada sabit olmak üzere yaklaşık 40 polisin katılımıyla uygulamayı gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşlar ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler, kent genelinde de umuma açık alanlarda uygulamayı sürdürdü.