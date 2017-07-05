Türkiye Genelinde "Narko-sokak" Uygulaması

Türkiye genelinde başlayan "Narko-sokak" uygulaması kapsamında Kırklareli'nde de polis tarafından uygulama yapıldı.



Ekipler, özellikle Roman vatandaşlarının yaşadığı Yayla, Doğu ve Akalar Mahallesinde 9 ayrı noktada sabit olmak üzere yaklaşık 200 polisin katılımıyla uygulamayı gerçekleştirdi.



Polis ekipleri, sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşlar ve araçlarda arama yaptı.



Uygulamada 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ele geçirildi.



Öte yandan ekipler, kent genelinde de umuma açık alanlarda uygulamayı sürdürdü.