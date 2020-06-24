Türkiye Genelinde Maske Cezası Uygulanan Kişi Sayısı Açıklandı
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Türkiye Genelinde Maske Cezası Uygulanan Kişi Sayısı Açıklandı

Covid-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamak, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat etmek ve maske takmak kritik düzeyde önem taşıyor.

Türkiye Genelinde Maske Cezası Uygulanan Kişi Sayısı Açıklandı
24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:14

Covid-19 ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamak, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat etmek ve maske takmak kritik düzeyde önem taşıyor. Bu noktada ülkemiz genelinde 62 ilde vatandaşların maskesiz şekilde sokağa çıkması yasaklandı. Peki halk bu yasağa ne kadar uyum sağlayabildi? İçişleri Bakanlığı ülkemiz genelinde maske cezası uygulanan kişi sayısı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Maske Cezası Uygulanan Kişi Sayısı Belli Oldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde maskesiz sokağa çıkma yasağına uyum sağlamayan toplam 7,017 kişi gerekli işlemlerin ardından para cezası ile cezalandırıldı. Bu noktada kişi başı para cezasının 900 TL olduğunu göz önüne alırsak iki günlük süreç boyunca 6.315.300 TL tutarında cezanın kesildiğini söyleyebiliriz.

Türkiye'de 62 ilin tamamında, 12 ilin alışveriş merkezleri ve restoran gibi toplu alanlarında, 7 ilin ise bu yerlere ek olarak belirli cadde ve sokaklarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Yaşadığınız ilde uygulanan yasaklarla ilgili bilgi alabilmek için yaşadığınız ilin valiliğine ait internet sitesine göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Öte taraftan şehir genelinde maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler şu şekilde: Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Peki siz uygulanmakta olan bu yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce halk bu yasaklara yeterli seviyede uyum sağlayabiliyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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