Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar Türkiye'de 25'i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi.

Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar Türkiye'de 25'i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi. Kaynak: Dunya.com