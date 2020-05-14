Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor
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Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor

Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 63 ilde 766 kaynağa 5 milyon adet sazan bırakmaya başladı.

Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor
14.05.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:51

Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 63 ilde 766 kaynağa 5 milyon adet sazan bırakmaya başladı. Kaynakların balıklandırılması projesi, 13-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında sürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 5 milyon adet sazan 13-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında 63 ilde 766 adet kaynağa bırakılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetleri çerçevesinde kaynaklara bırakılacak balık sayısı ise yıl içinde 40 milyon adede ulaşacak.

Balıklandırma projesi 1959 yılında başlarken, son on yılda büyük çoğunluğu sazan olmak üzere doğal alabalık, çipura, levrek, kalkan, granyöz, mersin balığı, lahoz ve yayın balıklarından toplamda 350 milyon adet balık kaynaklara bırakıldı. Bakanlığın yürüttüğü balıklandırma programı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, kıyı balıkçılığı ile ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmesinin oldukça önemli olduğu kaydedildi. Ayrıca, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanun" uyarınca, kaynakların korunması için bakanlığın izni olmadan balıklandırma yapılmaması, izinsiz balıklandırma yapılması durumunda kişilere 10 bin lira, kurumlara ise 20 bin lira ceza uygulaması olduğu bildirildi.

Proje kapsamında 2020 yılında ilk balıklandırmayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile birlikte Ankara Mogan Gölü'nde yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay etkinlik sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Anadolu coğrafyasında bulunduğunu, karada olduğu kadar sularda da büyük bir biyolojik çeşitlilik olduğunu ifade eden Atalay, "Türkiye'de iç sularımızda yaklaşık 370 tür balık yaşıyor. Bunların pek çoğu da endemik türler, yani sadece bulunduğu bölgeye özel türler. Bunları korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak pek çok tedbir uyguluyoruz" diye konuştu.

Özellikle sazan balığı, yayın balığı gibi türlerin vatandaşlar tarafından önemli bir geçim kaynağı ve sağlıklı bir protein kapısı olduğu için yakalandığını aktaran Atalay, "Biz bakanlık olarak her yıl belirli miktarda balığı bütün ülke çapında bırakıyoruz. Bunların en başında sazan geliyor. Bugün burada başlattığımız kampanyayla 63 ilde yaklaşık 5 milyon balık bırakacağız. Bakanlık olarak toplamda bıraktığımız balık sayısı ise 40 milyonu geçiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kendilerine verdiği 2023 hedefinin 100 milyon balığa ulaşmak olduğunu kaydeden Atalay, "Bu balıklar arasında, dünyada çok nadir yetiştirilen lahoz balığını denize bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sezon açılışında boğazda kalkan balıklarını bırakıyoruz. Bugün de sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile birlikte Mogan Gölüne sazan balığı bıraktık. Bu balıklar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilmiş ve özel lokasyonlara adapte olabilecek, sağlık bakımından her türlü analizleri yapılmış balıklar" ifadelerini kullandı.

Balıklandırma yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Atalay, "Bazen vatandaşların kendileri balıklandırma yapmak istiyorlar. Bu son derece riskli, hem ekosistemi zarara uğratıyor hem de riskli. Dolayısıyla bizde buna karşı 10 bin lira gibi bir yaptırım uyguluyoruz. Kurumsal olarak yapılırsa da 20 bin lira ceza uyguluyoruz. Ekosistemi korumak için izinsiz balıklandırmamak gerekiyor" ifadelerini aktardı.

Mogan Gölü'ne sembolik olarak 35 bin sazan balığı bıraktıklarını vurgulayan Atalay, bırakılan balıkların 1 yaşında olduğunu, 1 yıldır Antalya Kepez'de yumurtadan çıkarıldığını ve her aşaması kontrol altında bakıldığını söyledi. Atalay, balıkların Türkiye genelinde 766 noktaya bırakıldığının altını çizdi.

Türkiye genelinde kaynaklara 5 milyon sazan balığı bırakılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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