Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim
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Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araç denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim
01.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:47

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araç denetimi gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 30-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde şehirlerarası karayollarında eş zamanlı hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ülke genelinde 40 bin 748 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 980 sürücüye hız ihlali yapmaktan, 251 sürücüye çalışma ve dinlenme sürelerine uymamaktan, 392 sürücüye takoğraf bulundurmamak veya kullanmamaktan işlem yapıldı. Toplamda 12 bin 614 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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