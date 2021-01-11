Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Trafikten görüntü Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde...
Trafikten görüntü
Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi
Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla
Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya