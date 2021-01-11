Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

11.01.2021 07:50 | Son Güncelleme: 11.01.2021 07:56

Trafikten görüntü Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde...

Trafikten görüntü

Vatandaşların toplu taşıma araçlarına yürümesi

Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşla

Kalabalıktan görüntü Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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