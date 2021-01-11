Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

11.01.2021 07:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 07:15

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda altıncısı 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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