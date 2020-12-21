Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

21.12.2020 07:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:57

Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntülerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık...

Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler

Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler

Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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