Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler Trafikte ilerleyen araçlardan görüntülerİSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık...
Metrobüse binen vatandaşlardan görüntüler
Vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan görüntüler
Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan görüntüler
Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya