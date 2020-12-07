Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

07.12.2020 05:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 05:08
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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