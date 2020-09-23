Türkiye genelinde geçen seneye göre kredi hacmi yüzde 60 arttı
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Türkiye genelinde geçen seneye göre kredi hacmi yüzde 60 arttı

23.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:33
Türkiye genelinde geçen seneye göre kredi hacmi yüzde 60 arttı

Koranavirüse karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında son 4 ay içerisinde kamu bankalarının düşük faiz oranları ile sunduğu destek kredilerinin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin hacminde büyük artış yaşandı.

Koranavirüse karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında son 4 ay içerisinde kamu bankalarının düşük faiz oranları ile sunduğu destek kredilerinin ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin hacminde büyük artış yaşandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana hangikredi verilerine göre, internetten yapılan kredi araştırmalarında yaşanan artış, bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 74'lere kadar yükseldi. Türkiye genelinde tüketici kredilerindeki artış önceki yılın aynı ayları ile karşılaştırıldığında yüzde 60'ın üzerinde artmış olarak görülüyor. Krediler, özellikle yüksek tutarlı satın almalar konusunda işleri kolaylaştırsa da ödenmeme durumunda tüketiciler için büyük sıkıntılara yol açıyor. Destek Paketi kapsamında verilen 6 ay ertelemeli krediler için ödeme döneminin geldiği bu günlerde, tüketiciler geri ödemelerle ilgili sıkıntı yaşayabiliyor.

Tüketicilere çağrı yapan kredi hesaplama ve karşılaştırma sitesi HangiKredi'nin CEO'su Oray Durmazoğlu, "Akılcı Kredi Kullanımı için dört maddeye dikkat edin. Genel olarak yanlış kredi kullanımı tüketicilerin başına kredi notunun düşmesi, yasal takip ve haciz gibi sorunlar açsa da özellikle pandemi döneminin telaşı ile pek çok tüketici krediye yöneldi. Biz bu noktada kullanıcılarımıza 4 adımdan oluşan Akılcı Kredi Kullanımı'nı öneriyoruz ve diyoruz ki: Gerçekten ihtiyacınız varsa kredi kullanın, aylık gelir gider dengenize göre taksit belirleyin, kısa vadeli kredi çekin, borcunuzu eksiksiz ve zamanında ödeyin" diye konuştu.

Pandeminin başlangıcından bu yana batık kredi riskinin arttığını dile getiren Durmazoğlu, içinde bulunduğumuz bu belirsiz süreçte kredi talebinizi mutlaka birkaç kez gözden geçirin ve gerçekten ihtiyacınız yoksa kullanmayın önerisinde bulundu. Durmazoğlu, sözlerine şöyle sonlandırdı:

"Kredi ödemelerini aksatmak, maaşın haczedilmesine kadar giden bir yolu açıyor. Bu nedenle kredi çekerken limitinize göre değil aylık ödeyebileceğiniz tutara göre kredi çekmeye çalışın. Uzun vadeler aylık taksit tutarını düşürse de ödeyeceğiniz toplam ödeme miktarını artıracağından mümkün olan en kısa vadeyi tercih edin ve her şeyden önemlisi yasal süreçle karşılaşmamak ve gerçekten ihtiyacınız olan her an kredi çekebilmek için borcunuzu eksiksiz ve zamanında ödeyin". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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