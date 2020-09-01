TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU
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TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU

TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU
01.09.2020 02:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:14

TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, çok sayıda polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir bi

Kaynak: DHA

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