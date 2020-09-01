TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU
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TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHAFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.

01.09.2020 01:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:57

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, çok sayıda polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon yapılan bir adreste Çekmeköy Merkez Mahallesi Vefa Sokaktaki bir binaydı. Polislerin burada da arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE FETÖ OPERASYONU

Kaynak: DHA

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