Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi
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Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mayıs'ta 81 ilde eş zamanlı olarak, hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi
02.06.2020 03:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 03:39

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mayıs'ta 81 ilde eş zamanlı olarak, hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 30-31 Mayıs tarihlerinde 2 gün süreyle şehirler arası kara yolları üzerinde eş zamanlı "hız" ve "yük taşıyan araç" denetimi yapıldı.

Ülke genelinde 40 bin 748 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 980 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 251 araç sürücüsünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 392 araç sürücüsünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı belirlendi.

Toplam 12 bin 614 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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