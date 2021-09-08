Türkiye genelinde Edirne müze sayısı sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı
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Türkiye genelinde Edirne müze sayısı sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı

Türkiye genelinde Edirne müze sayısı sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne, ülke sıralamasında müze sayısı bakımından 10. sırada yer alıyor.

Edirne, ülke sıralamasında müze sayısı bakımından 10. sırada yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494'e ulaştı.

Bunların 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müzelerden oluşurken, 289'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Toplam müze sayısı en fazla olan il 80 müze ile İstanbul olurken, İstanbul'u Ankara 55, İzmir 29, Bursa 26, Konya 17, Gaziantep 14, Antalya 13, Aydın ve Muğla 12, Edirne, Kütahya ve Eskişehir de 11 müze ile takip etti.

Edirne il sınırları içinde yer alan 11 müzenin 3'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 8'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bağlı ücretli müze ve ören yerlerini 17 bin 672 kişi ziyaret etti.

Ücret ödenmeyen müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da 10 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığa bağlı 3 müzede yer alan eser sayısı 29 bin 238'e ulaşırken, bu eserlerin yüzde 15,4'ü arkeolojik materyal, yüzde 38,1'i etnografik materyal, yüzde 46.5'i de sikkeden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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