E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı

ADALET Bakanlığı'nca, emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısının 915'e çıktığı duyuruldu.

ADALET Bakanlığı'nca, emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısının 915'e çıktığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-duruşma uygulaması, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 15 Eylül 2020'de hayata geçirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de yakından takip ettiği uygulamayla özellikle Covid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçildi. Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

25 BİN 705 E-DURUŞMA YAPILDI

Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-duruşma, diğer 28 büyükşehirdeki adliyelerde de İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde yapılabiliyor. E-duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere toplam 915 mahkemede uygulanabiliyor. E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 25 bin 705 duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'nca yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşmanın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

Bakan Gül de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma başladı. Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı. Hayırlı olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin Demet Özdemir
Spor Stefan Kuntz Ali Palabıyık Arda Kardeşler Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Antonio Guterres Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:44:52. #1.11#