E-duruşma mahkeme sayısı 915'e ulaştı

ADALET Bakanlığı'nca, emek ve zaman tasarrufu ile yargılamalarda kolaylık sağlayan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısının 915'e çıktığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-duruşma uygulaması, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 15 Eylül 2020'de hayata geçirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de yakından takip ettiği uygulamayla özellikle Covid-19 salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçildi. Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. E-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Bakan Gül de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma başladı. Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı. Hayırlı olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri