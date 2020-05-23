Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cadde ve sokaklardan görüntüler - Uygulama noktasında kontrol yapan polis ekipleri - Boş kalan tramvay yolu Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:37

Cadde ve sokaklardan görüntüler

- Uygulama noktasında kontrol yapan polis ekipleri

- Boş kalan tramvay yolu Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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