Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Cadde ve sokaklardan görüntüler - Uygulama noktasında kontrol yapan polis ekipleri - Boş kalan tramvay yolu Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:37
Cadde ve sokaklardan görüntüler
- Uygulama noktasında kontrol yapan polis ekipleri
- Boş kalan tramvay yolu Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sokaklar boş kaldı.
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Kaynak: AA