Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Boş kalan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler Çarşıdan görüntüler Polis ekiplerinin yollarda çevirme yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

23.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:06

Boş kalan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler

Çarşıdan görüntüler

Polis ekiplerinin yollarda çevirme yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Niğde'de caddeler, sokaklar, çarşı merkezi boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıya çıkanların belgelerini kontrol ediyor. İzni olmayan kişilere idari işlem uygulayacak.

Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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