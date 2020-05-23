Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Boş kalan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler Çarşıdan görüntüler Polis ekiplerinin yollarda çevirme yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Boş kalan cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler Çarşıdan görüntüler Polis ekiplerinin yollarda çevirme yapması Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Niğde'de caddeler, sokaklar, çarşı merkezi boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıya çıkanların belgelerini kontrol ediyor. İzni olmayan kişilere idari işlem uygulayacak. Kaynak: AA