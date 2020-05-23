Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Balıklıgöl Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Balıklıgöl

Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar

Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Kaynak: AA