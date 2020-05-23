Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Balıklıgöl Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:03
Balıklıgöl
Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar
Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.
Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.
Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA