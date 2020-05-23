Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Balıklıgöl Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

23.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:03

Balıklıgöl

Balıklıgöl Yerleşkesinden detaylar

Cadde ve sokaklardan detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Karaçi Pakistan
Şu an buradasınız: Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:04:13. #1.15#
title