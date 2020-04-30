Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak
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Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak

Türkiye, bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor.

Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak
30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:58

Türkiye, bugünden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ülke bugün batı bölgelerden itibaren yağışlı sisteminin etkisine giriyor.

Bu sistem, bugün ve yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlara neden olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi beklenirken, gelecek hafta ortasına kadar yağışların yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren de yeni bir yağışlı sistemin devreye gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların yurt genelinde etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Etkili ve gök gürültülü sağanaklara rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Uyarılara dikkat edilmeli

Mayıs ayında görülecek gök gürültülü sağanakların ısınmayla birlikte genellikle öğle saatlerinden sonra meydana geleceği ve zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Meteorolojinin yayınlayacağı uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor.

Üç büyük ilde durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusunda, üç büyük ildeki hava durumuna ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, Ankara'da bugünden itibaren bir hafta her gün özellikle öğleden sonraları gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yağışlara rağmen gelecek hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün ve yarın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yağışların başlayacağı, pazar ve pazartesi günleri etkili olacağı öngörülüyor. Salı günü ara verecek yağışların çarşamba gününden itibaren tekrar başlaması ve hafta sonuna kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden eseceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise bugün gök gürültülü sağanak beklenirken, cuma ve cumartesi yağış öngörülmüyor. Pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü ara verecek yağışın, çarşamba günü tekrar başlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış etkili olacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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