Türkiye Genelinde 6 Bin Ustaya Ulaşılacak

Petrol Ofisi, düzenlediği 'Usta Buluşmaları'na bu yıl da Maximus ile devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre 'Maximus Usta Buluşmaları', farklı illerde 58 günde düzenlenecek. 40 toplantı ile tüm Türkiye'yi dolaşacak 'Maximus Usta Buluşmaları', ağır ticari araçlara hizmet veren toplam 6 bin ustaya ulaşacak.

'Maximus Usta Buluşmaları', İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ustalara yönelik 6 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen ilk toplantıyla start aldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen ilk 'Maximus Usta Buluşması', Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu'nun ev sahipliğinde, Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç Orhonoğlu ve şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Madeni yağlar ve kimyasallar pazarı liderliğimizi aralıksız 9'uncu yıla taşıdık"

Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın Türkiye Madeni Yağlar ve Kimyasallar pazarında 2018 yılında da geleneksel liderliğine vurgu yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 140 bin tonluk üretim ve 65 bin tonluk depolama kapasiteleri, benzersiz bilgi birikimi, ileri teknolojisi, Ar-Ge gücü, 350'yi aşkın ürün çeşitliliği ve 16 bini aşkın satış noktası ile alanında Türkiye'nin en önemli markası konumundadır. Petrol Ofisi 2018 yılında, madeni yağlar ve kimyasallarda 100 bin tonu aşan satış hacmine ulaşmıştır. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 2018 yılında 4 kıtada 35 ülkeye 10 bin tonu aşan ihracat gerçekleşmiştir. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi, 2018 yılında yüzde 24,7'lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini, 2010'dan bu yana aralıksız olarak sürdürerek, 9'uncu yılına taşımıştır" dedi.

Usta Buluşmaları, 2018 yılında Maxima ile 7 bin ustaya ulaştı

2018 yılında 'Usta Buluşmaları'nı otomotiv sektöründe binek ve hafif ticari araçlara ideal çözümler sunan Maxima ile gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Sezgin Gürsu, "Geçtiğimiz yıl 'Maxima - Usta Buluşmaları'nı, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde 57 günde, 42 ilde ve 48 noktada düzenledik. Distribütörlerimiz, bayilerimiz, sanayi sitelerindeki işyerleri ve otomobil özel servis temsilcileriyle bir araya geldik. Toplantılarımızda, görsel kimliğiyle yenilenen ve pazardaki en yenilikçi ürün ailesi olan Maxima motor yağlarının özelliklerini tanıttık. Gördüğümüz yoğun ilgi ile 'Maxima Usta Buluşmaları'nda planladığımızın da üzerine çıkarak, 7 bin usta ile buluştuk" şeklinde konuştu.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar 2019 yılında 'Usta Buluşmaları'na ağır ticari araçların gözde markası Maximus ile sürdürdüklerini belirten Sezgin Gürsu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maxima ile binek ve hafif ticaride olduğu gibi Maximus marka motor yağlarımız da, zengin ürün çeşitliliği ve yüksek nitelikleri ile Türkiye'deki tüm yaygın ağır ticari taşıt modellerinin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılıyor. Maximus motor yağlarımız, ileri teknolojisi ve üstün özellikleri ile motorları koruyor, ömrünü uzatıyor, verimli çalışma sağlayarak performans kaybını önlüyor, yakıt tasarrufu sağlıyor, işletme giderlerini düşürüyor. Küresel spesifikasyonları karşılayan Maximus motor yağlarımız, ülkemiz ağır ticari araç parkındaki en yaşlı araçtan, en yeni teknolojiye kadar tüm ihtiyaçlara birebir çözüm sunan zengin ürün çeşitliliğine sahip."

Sezgin Gürsu, Türkiye'nin her noktasına yayılmış 16 bin satış noktasıyla tüketicilere ulaştıklarını söyleyerek, "Ürünlerimizi nihai tüketicilerle buluşturan perakendecilerimiz ve ustalarımız bizler için çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla satış temsilcilerimizle, ustalarımızla, uzmanlarımızla doğrudan iletişim kurmaya, onlara birebir dokunmaya özen gösteriyoruz. Saha ziyaretlerimiz ve çeşitli aktivitelerimizin yanı sıra düzenlediğimiz Usta Buluşmaları da bizlere bu çok değerli fırsatı sunan en önemli organizasyonumuz konumunda. Madeni yağ alanında yeniliğe, teknolojiye öncülük eden bir marka olarak gelişime her açıdan önem veriyoruz. Bu doğrultuda Usta Buluşmaları'nda da, ustalarımızla, uzmanlarımızla, satış temsilcileri ile teknik eğitim ve teknolojik gelişmeler ile ilgili güncellemeler paylaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi dolaşacak

6 Mart Çarşamba günü İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan ve 7 Mart'ta İstanbul Anadolu Yakası'nda devam eden söz konusu buluşmalar, Mart ayında, Manisa, Edirne, Aydın, Tekirdağ, Kırıkkale, Ankara, Antalya, Konya, Isparta, Aksaray, Denizli, Malatya, Elazığ, Mersin ile Adana'da düzenlenecek.

Nisan ayında da Kayseri, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Afyon, Şanlıurfa, Gaziantep, Antakya, İskenderun, İzmit, Adapazarı, İnegöl, Balıkesir, Çorum, Tokat, Eskişehir ile Van'da düzenlenecek buluşmalar, 2 Mayıs'ta Mardin ve İzmir'de düzenlenecek toplantılarla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA