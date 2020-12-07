Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik süren sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Covid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade etti. Türkiye geneli 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona ererken vatandaş hareketliliği başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı