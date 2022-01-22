Türkiye genelinde 45 bin 479 personelle "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçleri eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken yapılan operasyonlarda birçok silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Türkiye genelinde, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleşen uygulamalarda lokanta, kafe, restoran, pastane, park/bahçe, sahil bantları, internet kafeler ile metruk bina ve kamuya açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalar ülke genelinde 11 bin 562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45 bin 479 personelin katılımıyla gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, denetimler sırasında, 372 bin 725 şahıs kontrol edilip 986 aranan şahıs yakalanmış ve 49'u gözaltına alındığı öğrenildi. 111 şahsa idari ve 59 şahsa adli olmak üzere toplamda 170 şahsa işlem uygulandı. Uygulamalarda 85 bin 230 araç kontrol edilirken 3 bin 407 araca idari para cezası uygulandı, 375 araç trafikten men edildi ve 5 aranan araçta yakalandı. Uygulamalarda 18 bin 802 işyeri denetlenirken 77 işyerine idari para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 55 av tüfeği, 12 adet kesici delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA