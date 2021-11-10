Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin... - Haberler Ekonomi
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin...

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

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