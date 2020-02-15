Türkiye geneli trafik uygulamasında 1200 araç trafikten men edildi
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Türkiye geneli trafik uygulamasında 1200 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.

15.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:22
Türkiye geneli trafik uygulamasında 1200 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan trafik uygulamalarında 1200 araç trafikten men edildi.

Genel Komutanlığının hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma ve ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı olarak Genel Trafik Uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 83 bin 94 araç sorgulandı, 6 bin 420 sürücüye ceza kesildi, 1200 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü belgesine el konuldu.

Kaynak: AA
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