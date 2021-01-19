Türkiye geneli online akademik değerlendirme sınavı
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Türkiye geneli online akademik değerlendirme sınavı

19.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59
Türkiye geneli online akademik değerlendirme sınavı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından uygulanan Türkiye geneli online ve ücretsiz akademik değerlendirme sınavları başladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından uygulanan Türkiye geneli online ve ücretsiz akademik değerlendirme sınavları başladı. 16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen ilk sınavlara Türkiye'nin dört bir yanından 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri katıldı. 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ise 23 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için online akademik değerlendirme sınavlarına başladı. 4, 5, 6 ve 7. sınıf sınavları tamamlandı. 23 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde ise 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açık ve ücretsiz sınav gerçekleşeceği belirtildi. Sınava katılan öğrenciler, 2020-2021 akademik yılının birinci dönemine ilişkin konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacak. 

SINAVA TÜM ÖĞRENCİLER GİREBİLİR

Online sınavların büyük önem taşıdığını söyleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Türkiye geneli online akademik değerlendirme sınavlarımızla sadece Doğa Koleji değil, tüm öğrencilerimize kucak açtık. Pandemi önlemleri sebebiyle eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan devam ettiği için öğrencilerimizin konu ve kazanımlarını ölçme değerlendirme konusunda, online sınavlar büyük önem taşıyor. Sınavlarımız 23 Ocak Cumartesi tarihine kadar devam edecek" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıfların sınav kapsamının, akademik yılın birinci dönemindeki konu ve kazanımları kapsadığı belirtildi. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmazken, kurum dışından sınava katılmak isteyen öğrenciler Doğa Koleji'nin kurumsal web sayfası www.dogakoleji.k12.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Kayıtlar kontenjanlarla sınırlı, ücretsiz ve Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olarak yapılıyor. Sınava kayıt ve bilgi almak için başvuru.dogakoleji.k12.tr adresini ziyaret edilerek sınava kayıt yapılabiliyor ve sınavla ilgili bilgi alınabiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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