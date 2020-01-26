Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu...
Şampiyonadan görüntü Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi.
26.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:19
Şampiyonadan görüntü
Ödül töreni Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu düzenlendi. Şampiyonaya 8 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.
Sporcular hem Fırat kalkanı bölgesindeki okullardan hemde zeytin dalı bölgesindeki okullardan bir araya geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle, Zeytin dalı bölgesinde çocuk karate şampiyonu...
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