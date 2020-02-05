Türkiye Gençlik Vakfının yarışmasında Beyşehirli öğrenci il birincisi oldu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Vakfı tarafından düzenlenen çizimlerle 40 hadis yarışmasında Beyşehirli ortaokul öğrencisi İrem Dikmen'in Konya il birincisi oldu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Vakfı tarafından düzenlenen çizimlerle 40 hadis yarışmasında Beyşehirli ortaokul öğrencisi İrem Dikmen'in Konya il birincisi oldu.
Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, TÜGVA tarafından ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada 5/A sınıfı öğrencilerinden İrem Dikmen'in Görsel Sanatlar Öğretmeni Hasan Oğuz Kılıklı nezaretinde "Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız" hadis-i şerifini resmederek katılım sağladığı anımsatıldı.
Açıklamanın devamında "TÜGVA-Resimlerle 40 hadis adlı yarışmada Konya il birinciliği elde ederek bizleri onurlandıran öğrencimizi ve emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
Öte yandan, yarışmada dereceye giren ve sergileme alan eserlerin 14 Şubat'ta Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileneceği belirtildi.