Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, ulusal çapta kan bağışı kampanyası başlattı
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Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, ulusal çapta kan bağışı kampanyası başlattı

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu, ulusal çapta kan bağışı kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), gönüllü kan bağışlarının yetersizliği nedeniyle ulusal çapta kan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), gönüllü kan bağışlarının yetersizliği nedeniyle ulusal çapta kan bağışı kampanyası başlattı.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında STK temsilcileri ve üyeleri, Türk Kızılay Çapa Kan Merkezinde kan bağışında bulunarak, farkındalığa ortak oldu.

Etkinliğe, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi'nin yanı sıra, Hayat Vakfı, Server Gençlik, Genç Kadem, Genç Hareket, Genç Önder, Anadolu Öğrenci Birliği, Hayrat Vakfı, Memur-Sen, Suffa Vakfı, TÜGVA, Genç Ensar, Genç Kızılay, Genç MÜSİAD ve Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, salgın dolayısıyla sokağa çıkma oranının azalması ve yaz aylarının başlaması sebebiyle düzenli kan bağışında düşüş olduğunu belirtti.

STK'ler olarak bu eksikliği gidermek adına gelenekselleştirdikleri bağış kampanyasının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini kaydeden Terzi, "Herkesin kan bağışına ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız. Bu kampanyayla yapılan kan bağışı üç farklı hayat kurtulabilir, ayrıca en sık iki ay arayla ve yılda 4 sefer kan bağışında bulunarak, farkındalığa katkıda bulunabilirsiniz. Bugün buradan herkese çağrı yapıyoruz, kan bağışına sizi de davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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